Teatro dell´Ortica, gli appuntamenti per il fine settimana

Val Bisagno - Ancora una settimana densa di appuntamenti a 360° per il Teatro dell'Ortica, con spettacoli, incontri e performance. Venerdì 1 marzo, alle ore 18 presso il circolo Sertoli di Molassana, Mirco Bonomi e Anna Solaro presenteranno il loro libro "Stranità oltre il cortile: il teatro dell'esistenza", che raccoglie, racconta e fa il punto su un intervento di teatro sociale che, proseguendo ed evolvendo negli anni, sempre più coniuga la cura per i deboli con l'arte come elemento di riscatto personale e collettivo. In attesa del debutto, il 14 marzo (con repliche il 15 e il 16) al Teatro della Tosse, del nuovo spettacolo "Sintomatologia dell'esistenza, un DSM per medici e poeti".



Sabato 2 marzo, invece, sul palco di via Allende 48, torna Mauro Pirovano con il suo "Self Selfie", con la partecipazione di Alberto Diaspro. Invece di pagare un trattamento psicologico fatto di sedute e sedute, che costa molto, il nostro ha deciso, passati i 60, visto che di andare in pensione, suo malgrado, non se ne parla, di guardarsi indietro. Pezzi di vita? Pezzi di arte? Sicuramente un tentativo di ridere e di ridersi addosso.