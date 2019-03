Teatro dell´Ortica, gli appuntamenti per venerdì 8 e sabato 9 marzo

Val Bisagno - "In attesa di una Primavera scoppiettante, ecco all'orizzonte un nuovo fine settimana denso di appuntamenti per il Teatro dell'Ortica. Venerdì 8 marzo, in collaborazione con Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Mnemosine – Donne nell'ombra e Centro Per Non Subire Violenza (da UDI), saremo al convegno organizzato per sensibilizzare, formare e informare sulle tematiche relate al problema della violenza sulla donna.



L'appuntamento è alle 15 presso l'Università degli Studi di Genova in via balbi 5: il gruppo di teatro terapia, guidato da Anna Solaro, in collaborazione con il Centro per Non subire Violenza, Romina Soldati, Ilaria Piaggesi, Elena Romanengo, darà vita ad una performance teatrale dedicata: Una donna si arma di un foglio di carta e di una penna e trova il coraggio di scrivere una lettera a sé stessa. "Cara me stessa di tredici anni fa, vorrei che potessi leggere questa lettera e forse le cose sarebbero diverse, più facili, forse ti sentiresti meno sola. Quella lettera è indirizzata ad ognuno di noi. Sabato 9 marzo, alle ore 18 presso Villa Serra, andrà in scena Sabato 'Come se mi avessero spinto qui', di Marco Tulipano, con Marco Tulipano e Nicoletta Tangheri, per la regia di Giancarlo Mariottini: attraverso la storia di Lino e Marta, entreremo nella quotidianità e nella semplicità della violenza domestica, quella nascosta, quella che può diventare anche banale, alimentata dall'ordinario, senza nascondigli e senza ribellioni. La stessa sera, invece, alle ore 21, sul palco di via Allende 48 tornano le "Spirali": il Gruppo Teatrale l'Attrito presenta "Quellidisanleonardo", uno spettacolo dedicato alla figura di Felice Cascione, partigiano, autore della canzone simbolo della Resistenza "Fischia il Vento". San Leonardo è una piazza, dove si incontravano i giochi dei bambini, i ricami e le tombole delle donne, i racconti dei artigiani e degli anziani. Uno spettacolo che attraversa 150 anni di storia d'Italia, dedicato a Felice Cascione "Megu ", scritto per il centenario della sua nascita. E poi, non dimenticati che si sta avvicinando a grandi passi il debutto del nuovo spettacolo del Gruppo Teatrale Stranità che dal 14 al 16 marzo porterà il nuovissimo "Sintomatologia dell'Esistenza, una DSM per medici e poeti" sul palco del Teatro della Tosse"