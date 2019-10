Teatro dell´Ortica, gli eventi del 26 27 e 31 ottobre

Val Bisagno - Proseguono gli eventi per il Teatro dell'Ortica: dopo la prima settimana che ha inaugurato la nuova stagione "Fuori Centro", nel fine settimana in arrivo due appuntamenti importanti. Sabato 26 ottobre, presso il Sipario Strappato Muvita di Arenzano, torna sul palco "Sintomatologia dell'esistenza". Un DSM per medici e poeti, l'ultimo lavoro realizzato dal Gruppo Teatrale Stranità, presentato in anteprima al Festival Differenti Sensazioni di Torino e andato in scena al Teatro della Tosse di Genova nel marzo 2019, e che sta 'viaggiando' con ottimi riscontri anche fuori dalla nostra città. Domenica, invece, è di nuovo il turno per il teatro dedicato ai bambini, con il ritorno di "Aldiquà e aldilà del mare", di e con la Ilaria Piaggesi: l'incredibile viaggio del Grillo del Rosmarino, tra musica e avventure. Nel frattempo tenetevi pronti perché giovedì 31 ottobre sul palco di via Allende torna la festa Halloween, la serata dedicata ai più piccoli, con animazione a tema e lo spettacolo "Frankenstein, ovvero il mistero della creazione", di e con Irene Gulli e Giancarlo Mariottini.