Teatro dell´Ortica, gli eventi della settimana

Val Bisagno - L'autunno sta per lasciare la scena ad un inverno che potrebbe essere particolarmente freddo e nevoso. Non ci scoraggiamo, però, visto che il calendario del Teatro dell'Ortica continua ad essere fitto di eventi. Questa settimana sono tre gli appuntamenti della stagione: giovedì 5 dicembre, alle ore 18, presso gli spazi del Municipio IV Media Val Bisagno di piazza dell'Olmo, tornano gli incontri con la storia, con Domenico Saguato, promotore del comitato Genovasolidale, che analizzerà in maniera critica gli andamenti demografici dei paesi industrializzati e non negli ultimi decenni, per capire dove stiamo andando e cosa ci aspetta. Il titolo dell'incontro è "Quale futuro per la popolazione mondiale?"



Sabato 7, sul palco del Teatro del Ponente di Voltri, piazza Odicini, torna "Sintomatologia dell'esistenza. Un DSM per medici e poeti", l'ultimo lavoro realizzato dal Gruppo Teatrale Stranità, presentato in anteprima al Festival Differenti Sensazioni di Torino e andato in scena al Teatro della Tosse di Genova nel marzo 2019, e che sta proseguendo il tour sul territorio regionale e nazionale. La storia e le storie di pazienti, malattie mentali, cura e normalità che sfuma nelle esperienze mescolate dei protagonisti, che ruotano intorno ad una dottoressa (Anna Solaro, anche regista dello spettacolo) che di quell'umanità in qualche modo condivide dramma, felicità e maturazione.



Domenica 8 dicembre, alle ore 16, torna il consueto appuntamento con il teatro dedicato ai più piccini: in attesa delle festività sul palco andrà in scena "Canto di Natale", rivisto e reinterpretato dalle nostre Irene Gulli e Ilaria Piaggesi. Dai bauli delle due attrici strampalate prendono vita i tanti personaggi, luoghi e ricordi che animano la storia, costruendo con poco un clima magico e Natalizio.