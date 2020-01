Teatro dell´Ortica, gli eventi della settimana

Val Bisagno - Il nuovo anno è iniziato con il sole e riprendono le attività del Teatro dell'Ortica, giunto al cuore della sua stagione "Fuori Centro". Il primo appuntamento del 2020 è domenica 12, alle 16, presso l'auditorium di via Allende 48 con lo spettacolo dedicato ai bambini "Andiamo dal Mago di Oz!", con Martina Fochesato, Gaia Salvadori, Nicoletta Tanghèri, Elisabetta Rossi: Dorothy è tornata dalla Città di Smeraldo e racconta alla zia Em del suo viaggio nel Paese di Oz, un'ottima scusa per rivivere la sua fantastica avventura.



Venerdì 17 gennaio, alle ore 21, il Teatro dell'Ortica ospiterà la prima proiezione del film del giovane regista Fabio Giovinazzo sulla tragedia del Morandi: "Il ponte della vergogna" è il titolo del lungometraggio che mette sullo schermo un viaggio immaginifico tra cronaca, sentimenti e ripercussioni intime su quel terribile avvenimento.

Sabato 18 gennaio alle ore 21, presso la sala del Teatro Strappato di Arenzano torna sul palco "Dentro di me non abita nessuno", di e con Alessia Magrì e Giancarlo Mariottini: un'improbabile commedia brillante in acido incentrata sulla routinaria vita coniugale, dove gli imprevisti più assurdi sono sempre dietro l'angolo e le risate lasciano spesso un retrogusto amarognolo.



Domenica 19, invece, al Teatro dell'Ortica tornano le marionette di Gino Balestrino con "Cappuccetto Rosso", la classica fiaba che risulta essere storia di ingenuità e noncuranza, favola di coraggio e di conforto dove si ha modo di sperare, anche di fronte a un grave errore, in una soluzione positiva.