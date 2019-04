Teatro dell´Ortica, gli eventi di venerdì e sabato

Val Bisagno - Anche questa settimana il Teatro dell'Ortica si fa in tre, grazie a diversi appuntamenti, tra spettacoli, feste e formazione. Venerdì 3 maggio alle 21 presso l'auditorium di via Allende 48 arrivano i ragazzi del gruppo teatrale Lotus' Bub, che porteranno lo spettacolo "I Mostri ci somigliano", per la regia di Chiara Migliorini: al centro della scena l'abuso di potere e il carcere, con una serie di quadri che indagano il rapporto tra vittima e carnefice, uomini e mostri, spesso separati da una sfumata linea di demarcazione. Sabato 4 maggio dalle 9,30 al Teatro dell'Ortica si terrà la lectio magistralis di Claudio Bernardi su "Teatro Sociale tra Disagio e Cura", nell'ambito del corso di aggiornamento per operatori sociali.



L'incontro è aperto al pubblico: Bernardi, uno dei massimi esponenti del Teatro Sociale in Italia, guiderà gli allievi in una lezione magistrale sulla differenza fra azione e rappresentazione, fra Teatro Sociale e Teatro d'Arte, proponendo percorsi in cui il fine è il benessere, in cui l'arte diventa uno stimolo e uno strumento di crescita personale e collettiva. Sempre sabato 4 maggio, alle ore 18,30, all'interno del "Facciamo Festival", la due giorni di eventi e spettacoli nel cuore del quartiere di San Martino, andrà nuovamente in scena "Cedrito", di e con Irene Gulli.