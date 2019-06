Teatro dell´Ortica, primo spettacolo teatrale Fest Acquedotto 2019

Val Bisagno - Dopo l'esordio con gli spettacoli dell'Acquedottino dedicati ai più piccoli, il Festival dell'Acquedotto entra nel vivo con i primi spettacoli teatrali, sparpagliati nei più suggestivi luoghi della Val Bisagno. Si inizia domenica 23 giugno, alle ore 21,30, sul sagrato della bellissima abbazia di San Siro di Struppa, dove andrà in scena "Maratona di New York", con Davide Paganini e Massimiliano Caretta, per la regia di Antonio Tancredi: due ragazzi, corrono di notte, si allenano per andare alla più famosa maratona del pianeta, ma c'è una strana angoscia. "Domani viene il gelo cosmico, l'universo che si raffredda", dice Stefano a Mario, che risponde: "A me sembra già freddo adesso". Ma perché proprio stasera? C'è un punto di passaggio fra due realtà, fra due dimensioni, ma non c'è un momento di riposo per rispondere alle domande. Bisogna pensarci in corsa