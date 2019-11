Teatro dell´Ortica, tutti gli appuntamenti fino a domenica

Val Bisagno - La stagione delle piogge non si ferma, come non si ferma la stagione del Teatro dell'Ortica che prosegue con i suoi appuntamenti, tra incontri, rappresentazioni teatrali e spettacoli per bambini. Giovedì 21 novembre, alle ore 17, lo storico Massimo Angelini torna all'auditorium del Municipio IV Media Val Bisagno per parlarci del nostro tempo, attraverso lo studio di epoche passate: "Come nasce la modernità tra il Sec. XII e Sec. XIII" è il titolo dell'incontro che indagherà le tracce del nostro modo contemporaneo di vivere e vedere le cose presenti già nei primi secoli del secondo millennio, nel graduale mutamento di accento dalla persona all'individuo e nella progressiva perdita dei sensi.



Sabato 23, alle ore 21, torna sul palco di via Allende lo spettacolo di e con Mirco Bonomi e Antonio Carletti "1969 Piazza Fontana", il racconto della prima grande strage che ha insanguinato la nostra storia recente, attraverso le biografie delle vittime, quei contadini e operai e imprenditori che si recavano in Banca quel 12 dicembre e che non tornarono mai più a casa: narrati attraverso i ricordi dei figli e di chi comunque li aveva conosciuti.



Domenica 24, alle ore 16, il consueto appuntamento con il teatro dedicato ai bambini: "Libri Viaggianti", con Martina Fochesato e Nicoletta Tangheri per la regia di Elisabetta Rossi, un gioco invito alla lettura dove tutti si scoprono esperti "librofaghi" pronti per avventurarsi in un grande viaggio alla scoperta dei diversi generi letterari, accompagnati da due personaggi sul palco che apriranno al pubblico grandi "scatole libri" ripiene di gustosi e sorprendenti stimoli alla lettura.