“Festa di Natale in piazza Manin”, cambia il percorso della linea 34

Val Bisagno - Amt informa che a seguito dell’interdizione al transito veicolare delle corsie centrali di piazza Manin per lo svolgimento della “Festa di Natale in piazza Manin”, domenica 2 dicembre dalle ore 14.00 fino al termine della manifestazione, la linea 34 modificherà il percorso come di seguito indicato.



Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Assarotti, transiteranno nel controviale di piazza Manin, svolteranno successivamente a sinistra e poi a destra per riprendere il regolare percorso. Effettueranno fermata provvisoria prima dell’archivolto di largo Giardino.



Direzione ponente: i bus, giunti in piazza Manin, svolteranno a destra nel controviale di piazza Manin ed effettueranno fermata provvisoria in concomitanza con quella delle linee 36 e 606, svolteranno poi per via Assarotti dove riprenderanno regolare percorso.