Ponte Feritore: apertura prevista il 17 maggio, ma ancora nulla di fatto. Il punto della situazione

Val Bisagno - A seguito di alcuni problemi emersi durante le perizie effettuate nei mesi scorsi, per consentire in sicurezza le operazioni di ristrutturazione di ponte Feritore, il 15 aprile la struttura è stata chiusa al transito. Stando alle stime previste, però, i lavori avrebbero dovuto essere ultimati già lo scorso 17 maggio: questo ritardo nella riapertura del ponte sta creando numerosi problemi alla viabilità della zona, che nel frattempo è stata doverosamente modificata.



Il punto della situazione - L'Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Paolo Fanghella ha confermato al Consiglio comunale di aver contattato proprio oggi - martedì 4 giugno - l'architetto preposto alla supervisione dei lavori. Dalla loro conversazione è dunque emerso che «ad oggi nell'area sono presenti i tecnici di Ireti per lo spostamento della condotta dell'acquedotto presente sull'impalcato, operazioni che dovrebbero terminare entro il 16 di giugno: per quel che concerne i lavori di adeguamento idraulico, questi potranno partire 35 giorni dopo la notifica di assegnazione dei lavori - avvenuta in date 3 giugno 2019 - e solo allora potranno essere portate a termine le operazioni del caso».

I lavori, insomma, procedono, ma purtroppo procedono a rilento: ancora non ci sono date certe per la riapertura, ma - stando a quanto appreso - quasi sicuramente la riapertura non potrà ancora avvenire sicuramente prima di un mese.