Valbisagno, fino al 17 maggio chiude Ponte Feritore: ecco le alternative

Val Bisagno - Come già annunciato - a seguito dei problemi emersi durante le perizie effettuate nei mesi scorsi - per consentire in sicurezza le operazioni di ristrutturazione di ponte Feritore la struttura rimarrà chiusa da oggi al prossimo 17 maggio.



Alternative - In virtù della chiusura del ponte, la viabilità della zona verrà modificata: essendo interdetto il traffico lungo la struttura, infatti, i veicoli saranno costretti in alternativa a deviare su ponte Romeo Guglielmetti e su ponte Ugo Gallo.