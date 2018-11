Caduti in guerra, Muzio al cimitero di Staglieno

Val Bisagno - Questa mattina, in rappresentanza della Regione Liguria, il consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza Claudio Muzio ha partecipato alle celebrazioni in ricordo dei Caduti di tutte le guerre che si sono svolte al cimitero di Staglieno, a Genova.



Prima tappa al sacrario “Trento Trieste” dove è stata deposta una corona di alloro. «Proprio quest’anno – ricorda Muzio – ricorre il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale e quindi questa cerimonia, in memoria dei nostri soldati, acquista un valore ancora più importante».



Il corteo si è poi trasferito nel Piazzale della Fede dopo, al termine della messa, officiata dal cardinale Angelo Bagnasco, il consigliere segretario ha deposto una corona di fronte al Pantheon: «Il ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la vita per l’Italia e garantire pace e democrazia – dichiara Muzio - non è solo un dovere ma anche un onore per tutti i cittadini e, soprattutto, per chi rappresenta le istituzioni democratiche del nostro Paese».



Muzio si è, infine, poi recato in pellegrinaggio al campo dei francesi e degli inglesi