Val Bisagno - «Venuti a conoscenza dell’imminente chiusura della Filiale bancaria in via Burlando esprimiamo il nostro profondo rammarico in merito alla scelta presa dall’istituto di credito, in quanto tale sportello rappresenta un vero e proprio presidio sul territorio»: lo hanno dichiarato i

capigruppo delle forze politiche del Municipio Media Valbisagno.



«La zona di Via Burlando è densamente popolata e la mancanza di questo servizio

rappresenterà sicuramente un grave problema per le attività commerciali e per le tante persone anziane che vivono nel quartiere e che vedono nella Banca un servizio essenziale

che garantisce presidio e indirettamente favorisce il commercio di zona già fortemente

provato dal momento di forte crisi economica - hanno proseguito - Queste decisioni danneggiano il territorio, pertanto ci auguriamo che si continui ad avere in Via Burlando un Istituto di credito capace di soddisfare le esigenze dei cittadini», hanno concluso.