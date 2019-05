Villa Ines, c´è il `sì` del Consiglio comunale: arrivano le telecamere di videosorveglianza

Contraria l'opposizione, astenuto il M5S

Val Bisagno - E’ stato votato da parte del consiglio comunale un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta a installare telecamere di videosorveglianza e attivarsi in questura e prefettura per attivare controlli nel quartiere di Struppa, in Val Bisagno, per monitorare la situazione attorno a villa Ines, centro di accoglienza di richiedenti asilo gestito da Caritas-Migrantes dove recentemente sono stati ricollocati cinquanta migranti.



Voti - Il parere favorevole è arrivato da parte della maggioranza, mentre Pd, Lista Crivello e Chiamami Genova ha votato no. Il Movimento 5 Stelle invece ha deciso di astenersi. Le ulteriori misure di sicurezza sono giustificate, secondo il documento, dalla «necessità di assicurare massima attenzione alla zona e per la preoccupazione della cittadinanza, nonché a garanzia degli stessi ospiti di villa Ines». «Si chiede inoltre alla giunta di farsi promotrice con gli organi competenti di governo affinché venga garantita una sorveglianza 24 ore su 24».