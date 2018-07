Volpara, M5S: «Stop agli impianti»

Val Bisagno - «Una mozione congiunta in Regione e Comune per chiedere il via libera alla dismissione degli impianti tossici della Volpara in tempi certi e con procedure chiare»: lo annunciano il consigliere regionale M5S Marco De Ferrari e il consigliere comunale M5S Luca Pirondini, in seguito alla notizia della proroga di 15 anni della discarica in val Bisagno.



«In questo modo il sindaco Bucci e Città Metropolitana condannano, di fatto, cittadini e residenti ad altri tre lustri di miasmi, emissioni maleodoranti, dopo anni di disagi di ogni genere – attaccano De Ferrari e Pirondini – Non è accettabile che siano gli abitanti a pagare le conseguenze della cattiva gestione delle amministrazioni a tutti i livelli. Con questo doppio atto impegniamo Regione e Comune, ognuno per le rispettive competenze, non solo a ritirare la proroga ma a dismettere una volta per tutte gli impianti tossici e maleodoranti che da anni infestano la val Bisagno».