`La grande crono di Genova`, variano le linee 470 e 470/

Val Bisagno - A seguito della chiusura al transito veicolare di alcune vie di Struppa per consentire la gara ciclistica “La grande crono di Genova”, lunedì 24 giugno dalle ore 8.30 al termine della manifestazione, le linee 470 e 470/ modificheranno il percorso come di seguito indicato.



Linea 470 (Sant’Eusebio-San Martino di Struppa)

Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, proseguiranno per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria della Canova, via da Verazzano dove riprenderanno regolare percorso. Direzione San Martino di Struppa: i bus, giunti al termine di via da Verazzano, proseguiranno per rotatoria della Canova, ponte della Canova, via Struppa, via Trossarelli dove riprenderanno regolare percorso.



Linea 470/ (Sant’Eusebio-San Siro di Struppa)

Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti al termine di via Buscaglia, proseguiranno per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria della Canova, via da Verazzano dove riprenderanno regolare percorso. Direzione San Siro di Struppa: i bus, giunti al termine di via da Verazzano, proseguiranno per rotatoria della Canova, ponte della Canova, via Struppa, via Buscaglia dove riprenderanno regolare percorso.



Linea 470/ (Sant’Eusebio-Molassana)

Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti in via Struppa, proseguiranno per ponte della Canova, rotatoria della Canova, via da Verazzano dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via da Verazzano, proseguiranno per rotatoria della Canova, ponte della Canova, via Struppa, dove riprenderanno regolare percorso.