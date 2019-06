Ai Giardini Cavagnaro la festa dei `FIGGI DÖ ZENA`

Val Bisagno - Venerdì e sabato ai Giardini Cavagnaro è in programma la "Festa rossoblu dei FIGGI DÖ ZENA".



Si parte venerdì 28 giugno alle 18.30 con uno Spritz Party dove il ricavato andrà all’associazione Liguria mare Onlus che si occupa di far trascorrere le vacanze estive in Liguria a dei bambini e bambine che vivono nel territorio di Chernobyl, ancora oggi fortemente contaminato dalle radiazioni; ORE 19:30 esibizione danza con gli allievi della scuola di danza di Pontecarrega e apertura stand gastronomici. Alle 20.15 è previsto un dibattito sul tema "Non contestano solo gli Ultrà": interverranno Roberto Scotto, Carlo Pernat, Giovanni Villani, rappresentanti dell’ A.C.G e molti altri. La serata si chiude con un tributo ai Queen con i "Radio Gaga".



Sabato oltre allo Spritz Party, è in programma a partire dalle 18.30 un torneo di calcio riservato ai più piccoli, mentre alle 19 i partecipanti assisteranno a esibizioni di danza da parte della Country dance school e COMPAGNIA TEATRALE "NOI AMICI" piccoli e grandi attori e ragazzi diversamente speciali. Dopo la cena, in programma dalle 19.30, un nuovo diattito dal titolo “I Genoa club di oggi, per i genoani di domani". Il sabato si chiude con lo show di Fabrizio Pianetti con Yogi Dj.