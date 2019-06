Alla Sciorba una giornata dedicata ai `numero uno`: appuntamento al 3 luglio

Val Bisagno - Mercoledì 3 luglio dalle 15.30 alle 20 alla Sciorba è in programma il terzo stage “Volare” organizzato dal Progetto Portieri Unico. Si tratta di un evento dedicato a tutti i numeri uno (dal 2002 al 2013) che vorranno passare metà giornata da protagonisti, con 15 preparatori di portieri, mister di squadra, tecnici professionisti della società chiavarese (Virtus Entella).



«Novità assoluta della stagione 2019/2020 sono le collaborazioni che il progetto portieri UNICO andrà a fare con diverse società genovese (due di queste: Ca de Rissi San Gottardo e Nuova San Fruttuoso). Abbiamo deciso di espandere la nostra mentalità e il nostro modo di vedere il portiere, prima di tutto per valorizzarlo. Partendo dagli allenamenti: basati su tecnica, situazionale e reattività, ma anche: equilibrio, coordinazione e allenamento mentale. Tutto questo in un contesto sereno e tranquillo, dove il divertimento fa da padrone. Altra importante collaborazione è quella con il nostro nuovo brand internazionale, che vestirà tutto il progetto. Insomma ci aspetta un anno ricco di novità! E le sorprese non sono ancora finite».



Tra le novità di quest’anno due preparatori atletici, che seguiranno i numeri uno e due di calcio Futsal che ci faranno guardare il ruolo del portiere da un altro punto di vista, quello appunto del calcio a 5. Un evento a 360° in cui regnerà il divertimento, la scoperta, l'apprendimento; tutto questo con tecniche nuove e innovative. Per chi volesse partecipare e avere informazioni contattare i numeri segnati sulla locandina allegata.