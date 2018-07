Portieri genovesi, pronti a volare? Alla Sciorba lo stage gratuito per i baby Buffon

Val Bisagno - Tutto pronto per la seconda edizione del Progetto Portieri - Volare. Dopo il successo dell'anno passato, gli organizzatori lanciano una nuova sfida ai baby portieri. Dalla leva 2001 a quella 2013: la proposta è ampia e variegata. «L'idea è quella di unire tutto il movimento portieri in uno stage gratuito» fanno sapere gli addetti ai lavori.



Il team di preparatori sarà guidato da Roberto Trombello e Andrea Burlando, artefici di questo gruppo di lavoro che comprende anche altri preparatori di società genovesi. «Una vera e propria giornata di sport dedicata al portiere, un ruolo particolare - spesso e volentieri - non valorizzato».



Ad avvalorare la qualità del servizio offerto, la presenza - fra gli altri - di tecnici della Virtus Entella. Numeri uno sul campo e nella vita, l'evento di venerdì 13 luglio è promosso dall'Asd Ca De Rissi San Gottardo e patrocinato dal Comune di Genova e dal Municipio IV Media Val Bisagno.



Tra le novità anche un concorso inedito per ridefinire il nome dell'evento. il vincitore di "diamo un nome al progetto" verrà premiato a fine stage.



Appuntamento allora a venerdì, dalle 16.45 alle 20.00 presso l'impianto sportivo della Sciorba.



Per chi fosse interessato: 3937101032 Andrea Burlando