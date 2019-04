Primi risultati per il33° Trofeo Caravella del Molassana Boero

Val Bisagno - Si è aperta ieri la 33a edizione del Trofeo Caravella, uno dei tornei calcistici giovanili più importanti della Liguria in programma sino a lunedì 22 aprile (Pasquetta) sui campi del Molassana Boero, nel Centro Sportivo Cà de Rissi, con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio IV Media Valbisagno, FIGC, LND, Coni e Unicef.



Primi risultati con le sfide sul campo a 11 che registrano i pareggi tra Ca De Rissi e Pieve Ligure (1-1) nei 2005, Anpi e Campomorone (2-2) e Molassana-Rivarolese (2-2) nei 2002. Tornando alla leva 2005, invece, si registrano i successi di Baiardo (1-0) su Levante C Pegliese e Molassana (2-0) contro Ledakos. Leva 2003: facile affermazione per il Ligorna (3-0) contro Campomorone. Sul campo a 9, leva 2006, netta affermazione del Molassana sul Pieve Ligure per 8-1. Capitolo 2007: pareggiano Bogliasco e Siri per 1-1, così come Molassana e Athletic (1-1) tra i 2006. Nelle altre sfide 2006, Baiardo batte Rivasamba per 3-1, Ligorna batte Athletic per 1-0, Campomorone batte Sampierdarenese nero per 2-0, Bogliasco batte Sampierdarenese rosso per 3-0. ll campo a 5 vede sfidarsi i calciatori classe 2010: Molassana A prevale 4-2 su Chinze Zena, Caderissi batte Baiardo 3-0 ed è 3-3 tra Club Erg e Santa Maria e Molassana rossi cede 3-4 all'Athletic. Leva 2011: Bogliasco a valanga (6-0) sulla Polis e successo Molassana rossi (3-2) contro Ledakos. Oggi, al Ca de Rissi, altre sette sfide 2002-2005 sul campo a 11, altre sette sfide tutte 2007 sul campo a 9 e 6 incontri 2010-2011 sul campo a 5.