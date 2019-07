`No al maxidistributore a Bolzaneto`: il Consiglio di Stato dà ragione a Confesercenti

Val Polcevera - Dopo il Tar della Liguria, che si era già pronunciato in tal senso a maggio del 2018, anche il Consiglio di Stato dà ragione a Faib Genova, il sindacato dei distributori carburanti aderenti a Confesercenti, e «respinge il ricorso di Talea, società incaricata di costruire un gigantesco impianto Enercoop nel parcheggio antistante l'Ipercoop di via Romairone, a Bolzaneto, accogliendo così l'appello incidentale».



Grande soddisfazione da parte del presidente di Faib Confesercenti Genova, Fabio Bertagnini: «Fin dal 2017 ci siamo immediatamente mobilitati contro la pratica avvallata dalla precedente amministrazione comunale: quell'impianto non aveva e non ha nessun senso dal punto di vista della distribuzione carburanti e, soprattutto, come hanno rilevato prima il Tar e ora anche il Consiglio di Stato, presentava più di un'anomalia dal punto di vista dell'iter autorizzatorio urbanistico».



«Come già fatto in occasione della prima, importante sentenza del Tar - conclude Bertagnini - Faib Genova desidera ringraziare i colleghi che hanno firmato il ricorso insieme alla nostra associazione e l'avvocato Carlo Bilanci per l'eccellente lavoro svolto, tutt'altro che semplice, premiato dal risultato del procedimento. Un ringraziamento, naturalmente, va anche agli altri soggetti ricorrenti. Tra adempimenti fiscali pesantissimi e rapporti con alcune compagnie ormai ai ferri corti, purtroppo, i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti restano in una situazione alquanto precaria: in questo senso non possiamo che ribadire l'impegno di Faib a tutti i livelli e su tutti i fronti per la categoria».