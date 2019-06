«Non è una lotta, dobbiamo collaborare se vogliamo uscirne»: acceso dibattito tra Bucci e gli abitanti di Certosa

Val Polcevera - Come preannunciato, alle 18.30 di oggi si è svolta la prima delle due riunioni previste tra il Sindaco-Commissario Marco Bucci, la Struttura Commissariale e i cittadini di Certosa per fare il punto sulla ormai quanto più prossima demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 di Ponte Morandi. La seconda riunione avrà luogo alle 20.30 al Centro Civico Buranello di Sampierdarena.



Le premesse - Questo pomeriggio - in sede di Consiglio comunale - Bucci ha rimarcato ulteriormente quanto affermato in mattinata, vale a dire che «il piano di demolizione con esplosivo verrà illustrato nel dettaglio questa sera, ma non abbiamo intenzione di andare oltre venerdì 28 giugno per l'esplosione». Il Prefetto - dopo aver dato l'ok alle operazioni - ha comunque confermato che la data per la demolizione sarà decisa dal Commissario: il detonatore, invece, arriverà sicuramente entro lunedì 24 giugno.



La prima riunione - Durante la prima assemblea - iniziata intorno alle 18.30 nel chiostro di San Bartolomeo, a Certosa - commercianti e residenti della zona hanno avuto modo di ricevere i tanto agognati chiarimenti che da tempo chiedono in merito a una situazione che, a quanto pare, sta preoccupando tutti (e non poco). Le contestazioni sono state fin da subito numerose e accese, ma - nonostante alcune polemiche limitate - la riunione si è svolta in maniera abbastanza pacifica.

«Abbiamo l'approvazione della Commissione, me l'ha confermato il Prefetto. Per la data dovremo aspettare che arrivi l'esplosivo: la data prevista per ora è il 28 giugno, ma potrebbe anticipare al 27 qualora fossimo pronti» ha spiegato Bucci, coadiuvato dal Consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino, che ha precisato come «noi cerchiamo di arrivare a qualsiasi esigenza dei più deboli, ma voi dovete comunicarci al numero verde o alla mail - che già abbiamo reso noti - per specificare eventuali casi particolari.

Dalle 6 del mattino partiranno delle bus navette da Fillak alta e da Fillak bassa che porteranno verso i centri a cui ciascuna famiglia sarà stata assegnata. «I centri in questione saranno 8 ciascuno con una particolarità» spiega Gambino: «Sarà infatti necessario diversificare, ad esempio, chi ha gatti da chi ha allergie, chi ha cani da chi ha gatti, e via dicendo. Nel raggio dei 300 metri, inoltre, anche le macchine dovranno essere portate via: in questo caso sono stati predisposti dei parcheggi nei pressi dell'Ikea, da cui a sua volta partiranno - sia per portarle che per andarle a prendere - altri bus navetta diretti a questi centri di accoglienza». Pare, inoltre, che - in via precauzionale - la Protezione Civile si sta adoperando per allestire anche delle brandine per la notte, per essere preparati nel caso in cui dovesse presentarsi l'occasione.

Per quel che concerne l'esplosione in sé, l'esercito ha assicurato che verranno usate le principali e più avanzate tecnologie esistenti, così da permettere un abbattimento tanto rapido quanto controllato del Ponte. I detonatori utilizzati prevedranno degli sfasamenti minimi delle cariche al di fuori della struttura del viadotto, mentre la colonna d'acqua - che si alzerà subito - mitigherà ulteriormente la questione: tutto questo - oltre ai dati analizzati - è stato ampiamente provato all'interno della cava di Camaldoli.

Per quel che concerne, poi l'amianto, è chiaro che il rischio dipende tanto dal tempo dell'dsposizione quanto dal numero di fibre presenti: sulla base dei dati analizzati, la valutazione del rischio - immaginando che le fibre fossero tutte libere e tutte respirabili (cosa che non è) - ha riscontrato come finora il rischio, pur non essendo nullo, risulterebbe comunque estremamente basso anche senza la messa in atto delle opere di mitigazione.

«Molti si sono chiesti perché venga usato l'esplosivo e non le gru come per la parte ovest per la demolizione» continua Bucci: «Stando al nostro team di esperti mondiali, la demolizione con macchine sarebbe quattro volte più rischios aper la salute dei cittadini di quanto non sia l'esplosione. L'esplosione è l'opzione meno rischiosa possibile, ma per metterla in atto va affrontato un percorso per portar via - e poi riportare a casa - in sicurezza 3171 persone. La manovra sarà difficile, ma abbiamo un team fatto di persone tra le migliori al mondo. Sarà costosa, ma abbiamo chiesto e ricevuto dei fondi governativi. E soprattutto sarà necessario che tutti collaborino, perché la priorità ora è aiutare la città a tornare una grande città e aiutare i nostri concittadini di via Fillak e zone limitrofe a tornare a lavorare e a vivere. Senza queste tre cose non si può fare nulla. Sul fronte viabilità corso Perrone sarà percorribile, mentre non abbiamo ancora deciso per via 30 Giugno».

Purtroppo il detonatore arriverà in ritardo, e inoltre per legge non possiamo fare i lavori sul ponte (come la sistemazione delle piscine) e lavorare anche sotto. Il lavoro in sequenziale e i ritardi in questione hanno costretto la Struttura Commissariale a posticipare le operazioni di tre giorni, ma stando a quanto afferma il Sindaco-Commissario «ora dobbiamo fare in fretta: ogni giorno di ritardo pesa sui cittadini, e questo non deve più succedere. Quel maledetto ponte deve venire giù, e al più presto».



«Se fossi nei vostri panni, forse sarei più arrabbiato di molti di voi» conclude Bucci: «Probabilmente per me è più facile, perché per me questo sono panni e non realtà, ma proprio ler questo la cosa migliore da fare è buttare giù il ponte il prima possibile».