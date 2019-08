`Via le concessioni ai Benetton`: a un anno dal crollo la rabbia di un gruppo di cittadini

Val Polcevera - “Via le concessioni ai Benetton”: è lo striscione tenuto su da alcuni presenti in via Perlasca ad assistere alla cerimonia per la commemorazione delle vittime del crollo di ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018.



Polemiche - Alla cerimonia avrebbero dovuto partecipare anche l'Ad di Atlantia ed ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, tra gli indagati per il crollo, oltre all’ ad di Aspi Roberto Tomasi, Gianni Mion presidente di Edizione e Giuliano Mari, presidente di Aspi. Alcuni familiari delle vittime però appena li hanno visti avrebbero chiesto al premier Conte che la delegazione Aspi non partecipasse alla cerimonia: questi sono stati informati e per rispetto della volontà dei familiari la delegazione si sono allontanati.