14 agosto 2019: a un anno dalla tragedia Genova si ferma per ricordare le sue vittime

Val Polcevera - A Genova un anno fa esatto tutto cambiava per sempre: 43 vite spezzate, famiglie distrutte, una città divisa e piegata. Ma mai, mai davvero in ginocchio.



Commemorazione - Oggi, a un anno esatto da quel tragico giorno, la città si è unita al cordoglio dei parenti delle vittime per far sentire ancora una volta la propria vicinanza al loro dolore: un dolore che, purtroppo, non passerà mai.



Città in silenzio - Alle 11.36 Genova si è fermata: nell'aria per un minuto han risuonato solo le campane delle chiese, le sirene delle navi in porto e i clacson. La città, un anno dopo, si è fermata ancora: ma questa volta lo ha fatto per mostrare al mondo la forza e il coraggio con cui è riuscita a rialzarsi.