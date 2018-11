2 novembre, messa sotto ponte Morandi

Bagnasco: «Pregheremo per chi non c'è più e per tutte le persone in difficoltà»

Val Polcevera - La messa di suffragio per le vittime del crollo di ponte Morandi si svolgerà domani pomeriggio alle 15.30 in via Perlasca, nella zona del viadotto: la funzione, che avverrà nel giorno della commemorazione dei defunti, sarà officiata dal cardinale di Genova Angelo Bagnasco. L’annuncio è arrivato dal porporato al termine della celebrazione in San Lorenzo per la festa di Ognissanti.



Scelta - «Domani celebrerò la Messa non a Staglieno, ma sotto il ponte Morandi per pregare per le vittime e per coloro che rimangono, che sono ancora in difficoltà», ha detto l'arcivescovo Bagnasco.