A7, perde il controllo dell´auto e si ribalta: donna estratta dai poliziotti

I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il veicolo

Val Polcevera - Ieri pomeriggio verso le 18 i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti sull'autostrada A7, in direzione Milano al km 23, per incidente stradale: una donna ha perso il controllo, per cause in via di accertamento ed ha finito la corsa sul tetto della vettura.



Cure - Due poliziotti di passaggio hanno soccorso la signora estraendola dal veicolo prestando le prime cure in attesa dell'arrivo da parte dei medici del 118. I vigili del fuoco hanno rimesso sulle ruote la macchina e l'hanno messa in sicurezza attendendo il carro attrezzi.