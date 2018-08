Aggredisce un´autista Atp a Campomorone, arriva la denuncia dal sindacato Usb

Val Polcevera - Ieri mattina un'autista dell'Atp è stata aggredita e minacciata da un suo passeggero mentre era alla guida di un autobus della linea H, tra Campomorone e Pontedecimo. Immediata la denuncia del sindacato Usb.



L'aggressione - Un uomo - in evidente stato di alterazione - avrebbe aggredito verbalmente e minacciato l'autista per diversi minuti, di fronte agli occhi attoniti degli altri passeggeri. Fortunatamente la stessa autista - incrociata una pattuglia di carabinieri - ha avuto la protenza di richiamarne l'attenzione, riuscendo così a farli intervenire.

A causa dello stress subito, l'autista è stata successivamente accompagnata al Pronto soccorso.



La risposta di Usb - Per il sindacato ciò che è accaduto «ripropone ancora una volta il tema della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori, sempre più potenziale bersaglio di aggressioni». «E nonostante il ripetersi sempre più frequente di questi episodi e le denunce da parte sindacati - ha ricordato Maurizio Rimassa, coordinatore regionale dell'Usb – non si registrano comunque interventi concreti per risolvere questi problemi né altri relativi alla sicurezza sul lavoro».