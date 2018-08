Alloggi abusvi, continua l´opera di contrasto: quattro sgomberi a Begato

Val Polcevera - Venerdì 10 agosto si è concluso il terzo modulo di sgomberi programmati per l'area della "diga di Begato". Quattro gli alloggi controllati dalla Polizia Locale, uno in via Brocchi, uno in via Sbarbaro e due in via Vigliero.



Dentro gli alloggi sono state trovate due persone, segnalate per il reato di occupazione abusiva di edificio e per deturpamento di cose altrui. In tutti gli alloggi sono state sostituite le serrature, in un caso si è provveduto ad abbattere la porta blindata abusiva e a murare l’accesso.