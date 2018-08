Alloggi di San Biagio, Siap: «Perchè non sono stati assegnati ai poliziotti?»

Val Polcevera - «Il Siap, ribadendo il forte senso di solidarietà della categoria nei confronti degli sfollati, nella certezza che i poliziotti avrebbero rinunciato temporaneamente all’assegnazione per andare incontro alle persone gravemente disagiate, vuole far chiarezza sulla questione agibilità degli appartamenti del comprensorio di San Biagio assegnati agli sfollati del ponte Morandi»: lo ha dichiarato in una nota Roberto Traverso.



«Il Siap si rivolgerà all’ufficio personale della questura di Genova per sapere se risulta confermata la notizia che prima del drammatico crollo, siano state negate ai poliziotti genovesi le assegnazioni di quegli alloggi con la motivazione d’inagibilità degli stessi. Si tratterebbe di una beffa per i poliziotti ma soprattutto per gli sfollati. Una beffa che le istituzioni competenti dovranno eventualmente chiarire a partire dall’assessore Scajola e dall’A.R.T.E», ha concluso Traverso.