Anche in carcere s´impara l´Hair Styling

Val Polcevera - Sono stati consegnato ieri gli attestati di partecipazione al corso professionale di 60 ore "in Hair Styling" organizzato dai due Soroptimist Club genovesi (Club Genova e Club Genova 2) in collaborazione - ed all'interno - della Casa Circondariale di Genova Pontedecimo. L'iniziativa ha coinvolto 6 detenute, dando loro la possibilità di apprendere le nozioni tecniche di base di "parruccheria", erogate da professionisti del settore, acquisendo pertanto un bagaglio di utile conoscenza professionale. Ad esse si sono affiancate, nello svolgersi del corso, altre detenute come "modelle" per le prove pratiche, con conseguente più ampio coinvolgimento.



L'iniziativa fa parte del Progetto Soroptimist Club Italiano "Donne@Lavoro-SISostiene", rivolto a donne di categorie fragili (detenute, donne che hanno subito violenza, donne di paesi stranieri...) per sostenerne formazione professionale o attività lavorative. Su tale programma è stato firmato, nell'ottobre 2017, un protocollo d'intesa tra il Soroptimist Italia ed il Ministero di Giustizia, che prevede collaborazione tra Istituti Penitenziari e i Club Soroptimist italiani, nell'ambito di programmi di questo tipo.



La Direttrice della Casa Circondariale di Pontedecimo aveva accolto con grande entusiasmo la proposta pervenuta dai due Club, lo scorso gennaio, ed insieme, hanno focalizzato il tema della formazione professionale interna sull' "Hair Styling", in virtù, anche , della presenza nell'Istituto di un piccolo locale di "parruccheria". Su questa base i Club hanno ricercato, in area genovese, professionisti del settore interessati all'esperienza, con capacità formativa, con interesse nel volontariato, per un corso complessivo di 60 ore che ha coinvolto 6 ragazze della Casa Circondariale. Hanno risposto all'appello tre professionisti hair styling della nostra provincia, titolari di Saloni, con esperienza ventennale nella formazione, inaugurando così un periodo denso di spessore emotivo, chiamato internamente "Danzando sotto la pioggia 2" (parole care ad una delle formatrici) tratte da una poesia del libanese Kahlil Gibran: "....La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia!"



Organizzativamente non tutto è stato facile: portare in carcere stagnole, prodotti speciali, attrezzi taglienti ha richiesto elenchi preventivi, autorizzazioni, concessioni, anche dinieghi.... Il locale "parruccheria" è inoltre un ambiente piccolo, dove non è stato possibile far lavorare sulle "testine prova", insieme tutte le studentesse. Ma la cosa si è risolta presto, perché sempre più ragazze si sono candidate come "modelle" degli esercizi pratici delle compagne.



Ieri la consegna degli attestati, presenti i funzionari della Casa Circondariale, molte rappresentanti dei due Soroptimist Club Genovesi e la loro Vicepresidente Nazionale di area, Adriana Macchi.



«L'esperienza è stata estremamente positiva – ha dichiarato la dott.ssa Angela Armetta, funzionario giuridico dell'Istituto, in rappresentanza della direttrice, Maria Isabella De Gennaro – perché ha dato alle ragazze la possibilità di entrare in contatto con un mondo dove non si parla solo di estetica e moda, ma anche di igiene, pulizia, attenzione alle norme di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali».



Cristina Bagnasco e Paola Benedusi – rispettivamente presidenti del Club Soroptimist Genova e Genova 2 – ringraziando per la grande collaborazione ricevuta, dopo aver presentato le socie presenti, hanno ricordato precedenti esperienze Soroptimist in ambito carcerario, e, per questo progetto, la valenza formativa ma anche psicologica, per un "volersi bene" che è importante rimanga anche nelle situazioni più difficili. Ed al termine, hanno consegnato alla Direzione della Casa Circondariale ed agli Insegnanti alcune targhe di ringraziamento.