Val Polcevera - Riaperta alle 7.30 di questa mattina a senso unico alternato, già alle 9 via Perlasca è tornata protagonista della cronaca cittadina.



Un "piccolo" intoppo - Erano da poco passate le 9 quando un grosso tir - entrato in via Perlasca nonostante i numerosi cartelli che ne limitano l'accesso - si è incastrato in via Perlasca. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a risolvere il problema nel minor tempo possibile: la strada è stata dunque riaperta intorno alle 13.



[Foto di archivio]