Auto finisce contro un muro a Certosa: feriti quattro ragazzi

Val Polcevera - Quattro ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte a Brin, nei pressi del sottopasso: una vettura, per cause in via di accertamento, è andata a sbattere contro un muro.



Ricovero - Due giovani sono usciti autonomamente mentre gli altri due sono rimasti bloccati all'interno del veicolo e sono stati estratti dai vigili del fuoco. Sul posto sono giunti i sanitari che hanno trasportato i ragazzi all'ospedale: due risultano ricoverati in codice rosso, gli altri in codice giallo. Toccherà alla sezione infortunistica della Polizia Municipale ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.