Autostrade e quelle scuse a metà che fanno arrabbiare i genovesi

Di Maio rigetta il piano del nuovo ponte, si rischiano anni di contenziosi

Val Polcevera - «Lo Stato italiano non accetta elemosina»: se società Autostrade si aspettava un clima più sereno dopo la conferenza stampa di ieri in cui ha annunciato mezzo miliardo di investimenti per la ricostruzione del ponte Morandi e per gli indennizzi a vittime e sfollati, la realtà è molto diversa. Il vice premier Luigi Di Maio non ha cambiato la sua linea di forte contrasto alla concessionaria della A10 e si prepara a continuare il percorso (sulla carta piuttosto accidentato) di revoca della concessione. Più morbido Matteo Salvini, che considera il mezzo miliardo stanziato dai Benetton “il minimo sindacale”.



Viste le posizioni così rigide viene da chiedersi che senso abbiano avuto, sul piano pratico, le comunicazioni rese ieri da Autostrade: se il Governo revocherà la concessione il progetto di ricostruzione del ponte presentato ieri resterà solo un’idea. E’ dunque molto importante capire adesso quale sia la linea governativa: ha senso imbarcarsi in una procedura di risoluzione unilaterale del contratto di concessione che sarà certamente impugnata dai Benetton? Il rischio, molto tangibile, è che con i tempi della giustizia italiana si perdano anni a inseguire avvocati e carte bollate. Un rischio che Genova non può assolutamente permettersi di correre.



Autostrade, nel frattempo, non ha fatto nulla per rendersi simpatica, neppure nella tardiva conferenza stampa di ieri. «Chiediamo scusa se siamo sembrati lontani dai genovesi in questi giorni ma vi assicuro che abbiamo lavorato duramente, fianco a fianco con i soccorritori», ha detto Castellucci in conferenza stampa. Quando però gli è stato chiesto se non si sentisse in dovere di scusarsi anche per il crollo, la posizione dell’Ad si è fatta molto legale e poco empatica: «Le scuse fanno il paio con le responsabilità – ha detto – dobbiamo quindi prima capire se il crollo del ponte Morandi sia addebitabile alla nostra società, e questo lo stabiliranno i giudici». Una linea che probabilmente gli è stata suggerita dal pool di avvocati che difendono la compagnia ma che è poco digeribile per i genovesi che l’hanno ascoltata: se il ponte Morandi era in concessione e quindi sotto il controllo di società Autostrade, se nessun grave e imprevedibile fattore esterno (quale potrebbe essere un attentato) ha provocato il collasso, di chi altri dovrebbe essere la responsabilità, se non legale almeno morale, del drammatico incidente?