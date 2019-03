A giugno inizierà la ‘ricollocazione’ dei primi nuclei familiari: in totale saranno circa 400

Val Polcevera - Il progetto di rigenerazione urbana del quartiere Diamante di Begato che porterà all’abbattimento della cosiddetta “Diga” è stato presentato ufficialmente martedì 5 marzo nella sala della Trasparenza della Regione Liguria, dal presidente Giovanni Toti, del sindaco Marco Bucci e degli assessori all’edilizia e al patrimonio di Regione e Comune, rispettivamente Marco Scajola e Pietro Piciocchi.



Edilizia - «Questo è un giorno importante – ha affermato il sindaco Marco Bucci – perché per la prima volta cambia la strategia nella gestione dell'edilizia residenziale pubblica. Al contrario di quanto avveniva negli anni sessanta e settanta, l’obiettivo è un’edilizia popolare diffusa e integrata in tutti i quartieri della città. L’operazione avrà anche un risvolto economico e di migliore investimento delle risorse. Chiediamo la collaborazione di chi abita nel quartiere, perché sono loro le persone che con questo progetto vogliamo rendere più contente e lavoreremo con loro giorno per giorno».



Alloggi - Nel mese di aprile Comune di Genova e Arte attiveranno nel quartiere un ‘laboratorio di ascolto’ nel quartiere per informare i cittadini e individuare insieme a loro le migliori soluzioni per i ricollocamento in altre zone abitative. Questo potrà avvenire grazie al recupero di alloggi sfitti nelle zone di Begato, Sestri Ponente, Molassana, Marassi, Quarto, Oregina-Lagaccio, Centro Storico e Voltri-Prà.



Rigenerazione - «Questa non sarà solo un’operazione di rigenerazione edilizia – ha ribadito il governatore Toti – ma anche sociale, per andare incontro alle richieste della popolazione che vive lì da anni e che vuole andare in quartieri più vivibili. In questo modo si potrà portare avanti un rinnovamento del tessuto abitativo. Questa iniziativa è molto importante, la più importante che facciamo sull’edilizia pubblica nei prossimi anni che parte dall’idea di rigenerare uno dei quartieri più problematici della nostra città ricollocando le famiglie in altre aree dove consentire un’esistenza molto migliore. Si tratta – ha continuato Toti – di un’operazione importante anche dal punto di vista della filosofia della città che scardina un’idea di edilizia molto diffusa negli anni ’70 in tutta Italia, dove sono sorti quartieri con costi di gestione elevatissimi e una qualità della vita molto bassa. La nostra azione è quella di voler essere di esempio anche per l’edilizia pubblica del nostro Paese. L’intervento richiederà circa 4 anni: partiremo dalla ricollocazione delle famiglie e poi ci sarà il piano di abbattimento e ambientalizzazione del quartiere. I fondi saranno quelli dell’edilizia pubblica del Governo, con il contributo di solidarietà dato alla città di Genova per il crollo del ponte Morandi a cui si aggiungeranno una parte di fondi del Comune e il Fondo strategico regionale per un’operazione che complessivamente vale più di 20 milioni di euro».



Legalità - «L’idea di intervenire nella realtà costruita della Diga – ha spiegato l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola – è resa indispensabile anche perché si è in presenza di un quartiere dove la qualità dell’abitare è oggi compromessa dall’assenza di servizi e da un forte degrado sociale, come dimostrano anche i comportamenti ai limiti della legalità perpetrati da un’utenza fortemente disagiata ed emarginata. La continua manutenzione ordinaria delle parti comuni non consente il raggiungimento di standard abitativi richiesti, inaccessibili ad un’edilizia che è stata progettata per rispondere a norme tecniche e impiantistiche ormai superate».



Diga - A giugno inizierà la ‘ricollocazione’ dei primi nuclei familiari. In totale saranno circa 400 i nuclei che andranno ad abitare in alloggi pubblici recuperati in altre zone della città e nei circa 70 appartamenti di edilizia innovativa a basso consumo che saranno realizzati a Begato. Prevista ad aprile 2020 la demolizione della Diga ‘bianca’ e di parte della Diga ‘rossa’, con abbattimento di 486 appartamenti e mantenimento e recupero di 37 alloggi nella Diga rossa. Quarantadue mesi la durata dell’operazione, a partire dal laboratorio di ascolto dedicato agli abitanti che partirà ad aprile. Il costo dell’operazione ammonta a circa 18 milioni, di cui 11 per la fase di ricollocazione, mediante il recupero di circa 400 alloggi sfitti e circa 7 milioni per la demolizione.



Nuclei - «Saranno 404 i nuclei familiari interessati, per un totale di 723 persone – è Girolamo Cotena, amministratore unico di Arte, a fornire i dati –, 192 sono i nuclei costituiti da una sola persona e, tra questi, 39 sono ultrasettantacinquenni per i quali è previsto un tutor. Inoltre, nei 404 nuclei sono compresi anche quelli che hanno irregolarità nella locazione, come i morosi, e i costi di trasloco saranno a carico della Pubblica Amministrazione».