Begato, rimossi 23 veicoli abbandonati e bonificate alcune aree

Val Polcevera - Questa mattina, a Begato, agenti della Polizia Locale e operatori di Amiu hanno effettuato un importante intervento di rimozione di veicoli abbandonati. Si tratta di relitti di automobili, spesso diventati ricettacoli di rifiuti, a cui è stata asportata la targa o che, a seguito di verifiche, risultano appartenere a persone decedute, irreperibili e immigrate. Non rientrano in questa casistica i veicoli rubati. Nell’occasione nella zona è stata effettuata anche una profonda pulizia, bonifica e rimozione di ingombranti.



Segnalazioni - Grazie all’impiego di tre carri attrezzi e due veicoli speciali definiti “ragni”, ventitré mezzi sono stati rimossi nelle vie Linneo, Ravel, Maritano, Cechov e Brocchi. È un numero che rende sempre più cospicuo quello del bilancio annuale che ad oggi, sulle settecento segnalazioni pervenute dall’inizio del 2018, conta seicento rimozioni: un centinaio in più rispetto al totale del 2017 e 128 solamente dallo scorso 24 agosto.



Abbandono - Molto significativo è il contributo che i cittadini possono dare alla già notevole attività di controllo, censimento, verbalizzazione e notifica svolto quotidianamente dalla Polizia Locale. Attraverso email indirizzate a pmsegnalazionerelitti@omune.genova.it (eventualmente anche allegando fotografie) e telefonando al numero 0105575512, è infatti possibile indicare mezzi che possono sembrare abbandonati. Per ciascuna segnalazione effettuata si riceverà un feedback e, attraverso il sito ufficiale www.pmgenova.it, si potrà seguire l’iter della pratica.



Degrado - «Siamo molto soddisfatti di questa operazione, fra le più importanti e ampie degli ultimi anni – dichiara Stefano Garassino, assessore alla Sicurezza e Polizia Locale -. Si tratta di un’altra azione svolta nell’ambito dell’impegno contro il degrado e a supporto del decoro della nostra città che passa anche dalla rimozione di questo tipo di veicoli. Stiamo lavorando costantemente a 360 gradi, agendo per step, per ottenere i migliori risultati possibili in tutti i quartieri genovesi che, anche sotto questo aspetto, erano stati abbandonati da troppo tempo. Ringrazio l’assessorato all’Ambiente, l’assessore Campora e Amiu, la Polizia Locale, il Distretto 5, la Polizia Giudiziaria e l’Autoreparto che, con impegno e professionalità, hanno reso possibile questo intervento».