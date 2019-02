Begato, sgomberati alloggi pubblici occupati abusivamente e rimossi 17 mezzi

Val Polcevera - «Un efficace presidio per il rispetto della legalità»: così l'assessore Stefano Garassino ha espresso il proprio riconoscimento all'operato della Polizia Locale che, nella giornata di ieri, ha concluso una serie di interventi – iniziati il 25 gennaio – per lo sgombero di alloggi pubblici abusivamente occupati e per la rimozione di veicoli abbandonati sul suolo pubblico.



A Sturla sono state rimosse 4 autovetture e 3 motocicli, mentre a Begato i mezzi rimossi sono stati complessivamente 17, di cui 14 autovetture e 3 motocicli. Nella stessa zona di Begato, nell'area compresa tra le vie Cechov, Ravel, Brocchi e Maritano sono stati sgomberati 21 alloggi e denunciate e allontanate dieci persone trovate all'interno.



Tutti gli alloggi sono stati ispezionati e censiti e per 15 di questi si è proceduto alla materiale chiusura da parte di personale As.Ter, mentre i restanti 6, i cui occupanti sono stati tutti identificati, verranno materialmente chiusi entro il 6 marzo per consentire la sistemazione delle persone presenti all'interno.