Bolzaneto, aggredita mentre è a passeggio col figlio piccolo: serata di paura per una turista

Val Polcevera - Brutta avventura quella vissuta ieri sera da una turista tedesca di 24 anni che - mentre stava camminando insieme al figlio di 4 anni in via Giro del Vento (a Bolzaneto) è stata aggredita e ferita con con un taglierino da un ladro.



La rapina - L'uomo si è avvicinato alla donna improvvisamente, aggredendola alle spalle nel tentativo di portarle via la borsa. Fortunatamente la giovane è riuscita a reagire, ma a quel punto il rapinatore ha tirato fuori il taglierino, colpendola per ben tre volte all'addome e al fianco prima di darsi alla fuga. La donna è stata subito soccorsa e trasportata a Villa Scassi, mentre il marito - rientrato a casa insieme ad alcuni amici - è stato avvisato dei fatti: la 24enne è stata dimessa questa mattina con una prognosi di 10 giorni.

Sono in corso le indagini per risalire all'identità dell'aggressore: stando a quanto riportato dalla giovane, parrebbe trattarsi di un uomo presumibilmente nord africano.