Bolzaneto, auto abbandonata prende fuoco: incendio tra le sterpaglie

Val Polcevera - Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in via al Giro del Vento per sedare un incendio sviluppatosi tra le sterpaglie.



Il rogo - Le fiamme hanno interessato una vettura abbandonata con alimentazione a Gpl, ma la tempestività di intervento dei pompieri ha permesso che le vetture a fianco non venissero a loro volta coinvolte. Per permettere il raffreddamento della bombola del gas, i pompieri hanno sollevato il mezzo usando come crick la pinza divaricatrice, normalmente adoperata negli incidenti stradali. Sul posto anche la polizia locale.