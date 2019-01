Val Polcevera - Un camion ha preso fuoco nella serata di ieri in via al Santuario della Guardia: il mezzo pesante era parcheggiato quando è stato avvolto dalle fiamme.



Sul posto sono giunti i vigili del fuoco della sezione di Bolzaneto, la polizia e la polizia locale che tanno indagando per chiarire le cause del rogo. Nell'incendio non ci sono state persone rimaste ferite.