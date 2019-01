Bolzaneto, camion parcheggiato prende fuoco: nessun ferito, danni contenuti

Val Polcevera - Nella serata di ieri si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Bolzaneto per spegnere un incendio divampato all'interno di un camion.



Il rogo - Gli operatori sono arrivati tempestivamente in via al Santuario della Guardia, riuscendo in poco tempo a circoscrivere le fiamme e, successivamente, a sedare l'incendio prima che provocasse ulteriori danni. Pare che il mezzo abbia preso fuoco mentre era parcheggiato lungo la via: ancora incerte le cause. Fortunatamente non ci sono stati feriti.