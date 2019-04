Bolzaneto, camion perde il carico: disagi alla circolazione

I vigili del fuoco hanno usato un autogru per sollevare la ralla

Val Polcevera - Un autoarticolato ha perso ieri pomeriggio il carico in via San Donà di Piave mentre stava transitando verso Genova.



Recupero - I vigili del fuoco di Bolzaneto hanno richiesto il supporto dell’autogru dalla centrale per sollevare la ralla e riagganciarla al trattore: durante questa operazione la strada è rimasta chiusa per un’ora e mezza. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto.