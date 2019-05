Bolzaneto, ruba 50 euro di salmone al supermercato e spintona un vigilante: arrestato

Val Polcevera - Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino rumeno di 51 anni per il reato di rapina impropria.



Il furto - L’uomo, dopo aver prelevato 8 confezioni di salmone norvegese per un valore complessivo di 47,92 euro dagli scaffali della Carrefour di via Bolzaneto, ha tentato di superare la barriera delle casse senza pagare. Un addetto alla sorveglianza, però (dopo averlo visto occultare la merce), ha cercato di fermarlo chiedendogli di restituire il maltolto. In tutta risposta l’uomo ha reagito con violenza spintonando il dipendente, colpendolo alla stomaco e minacciandolo di morte. I poliziotti delle volanti dell’U.P.G. sono intervenuti immediatamente sul posto e sono riusciti a fermare il ladro che ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio e sarà processato questa mattina con rito direttissimo.