Bolzaneto, scoperto accampamento abusivo: intervento della Polizia Locale

Val Polcevera - Due gruppi di nomadi sinti sono stati allontanati nei giorni scorsi dalla Polizia Locale del V distretto territoriale. L’attività di stretta sorveglianza del territorio è svolta su input dell’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino.



Illegalità - «L’obiettivo è quello di prevenire il degrado e combattere le situazioni di illegalità come le occupazioni abusive - dice Garassino - Queste operazioni sono un segnale che siamo sempre in prima linea sulle criticità». I nomadi sono stati trovati intenti ad allestire un bivacco in via Bruzzo, a Bolzaneto, dove nel dicembre scorso era stato sgomberato un campo abusivo in condizioni igienico sanitarie disastrose e dove l’amministrazione comunale si era fatta carico della ripulitura del sito. Entrambi i gruppi allontanati nei giorni scorsi viaggiavano a bordo di auto, con le tende nel bagagliaio, e si stavano accingendo a montarle.