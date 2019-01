Bolzaneto, svaligiano il magazzino di una ditta di cosmetici: in manette cinque persone

Val Polcevera - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato cinque persone, tre italiani pregiudicati di 44, 55 e 66 anni e due cittadini del Camerun incensurati di 24 e 30 anni, per il reato di tentato furto aggravato in concorso.



L'arresto - Ieri mattina, le volanti della Questura e del Commissariato Cornigliano sono intervenute in Via Al Santuario N.S. della Guardia dove era stata segnalato lo strano viavai di alcune persone, intente a caricare su un furgone dei pannelli metallici prelevati da un capannone. Una volta nell’area, i poliziotti hanno individuato, sul retro della struttura, un furgone parcheggiato con il portello posteriore aperto. Accanto a mezzo vi erano due uomini, mentre altre tre persone erano intente a trasportare dei pannelli metallici, prelevati dal capannone. Altri pannelli erano già caricati sul furgone e due carrelli per la spesa erano stati riempiti con prodotti di cosmesi, pronti per essere a loro volta sistemati sul mezzo.

Gli operatori hanno così accertato che i cinque uomini avevano avuto accesso all’area, dopo aver divelto la cancellata e, forzando la porta sul retro, si erano introdotti nel capannone, adibito a deposito di prodotti per l’infanzia e cosmetica. Avevano poi svuotato gli scaffali dei prodotti, circa 200 pezzi, e avevano smontato i pannelli della scaffalatura, circa 300, per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Sequestrati un cacciavite, una chiave a cricchetto utilizzata per svitare i bulloni ed un paio di guanti.

Fissata per questa mattina la direttissima.