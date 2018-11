Bolzaneto, uomo accoltellato nella notte: è grave

Il ferito è stato trasportato in ospedale

Val Polcevera - E’ mistero sull’accoltellamento di un uomo di 28 anni avvenuto nella notte in via Romairone a Bolzaneto.



Scoperta - A trovare il giovane sarebbe stata una guardia giurata che ha avvisato i carabinieri. I soccorritori, giunti sul posto, hanno trasportato l’uomo in gravi condizioni in ospedale.



Dinamica - Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per fare luce sull’accaduto e chiarire l’esatta dinamica.