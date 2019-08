Busalla, 32enne incinta ha un malore in casa: all´arrivo dei soccorsi è troppo tardi

Val Polcevera - Una vera tragedia quella che ha avuto luogo ieri a Busalla, dove nel corso della mattinata una 32enne - incinta di due mesi - avrebbe chiamato il marito per chiedergli aiuto a seguito di un malore che, purtroppo, si è alla fine rivelato fatale.



La tragedia - Il marito - prima ancora di mettersi in macchina e tornare velocemente a casa dal lavoro - ha subito chiamato il 112, ma già all'arrivo dei soccorsi purtroppo per la giovane non c'era più nulla da fare. Sono in corso le indagini per risalire alla causa del malore e, dunque, del decesso.