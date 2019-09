Busalla, fermati per un controllo mentre tornano da una serie di furti nel milanese: arrestati

Val Polcevera - Un 39enne e un 32enne (entrambi romeni e gravati da svariati precedenti di Polizia) sono stati fermati dai Carabinieri di Busalla per un controllo alla guida: peccato che i due in quel momento stessero tornando da una serie di furti nella provincia milanese.



Gli accertamenti hanno permesso di constatare che il conducente aveva in pendenza un ordine di carcerazione - emesso dall’autorità giudiziaria di Brescia - per il quale avrebbe dovuto scontare una pena detentiva di 10 mesi di reclusione a causa del reato di un furto in concorso aggravato commesso nel 2015, a cui si era aggiunta anche una pena pecuniaria di 300 euro.

L’uomo è stato arrestato e portato al carcere di Marassi, ma non è finita: perquisito il veicolo, i carabinieri, rinvenivano diversi attrezzi atti allo scasso e svariata merce consistente in 25 confezioni di caffè Lavazza da 250 grammi, 90 confezioni di pinoli varie marche e dimensioni e 10 barattoli di ciliegie al liquore, risultati oggetto di furto presso alcuni supermercati siti nella provincia milanese.

Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato in concorso e possesso di attrezzi allo scasso. La refurtiva è stata recuperata e sarà riconsegnata.