Rallentamenti nella zona. Illeso il camionista

Val Polcevera - Traffico in tilt in via Borzoli per un camion finito contro una macchina parcheggiata durante una manovra. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso.



Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per regolare il traffico nella zona dove si sono verificati forti rallentamenti.