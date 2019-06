Campomorone, tubo Iplom rotto: torna la paura per un nuovo sversamento di idrocarburi

Val Polcevera - Ieri pomeriggio alcuni residenti di Campomorone e delle aree limitrofe - dopo aver iniziato a sentire un forte odore di benzina nei pressi di un corso d'acqua presente in zona - hanno segnalato la rottura di una condotta Iplom, causa di un nuovo sversamento di idrocarburi.



Un'altra volta - Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che purtroppo non hanno potuto che constatare la nuova emergenza ambientale, accertando di fatto la presenza di sostanze inquinanti (idrocarburi e derivati del petrolio, per l'appunto) e facendo immediatamente scattare le misure previste in questi casi. La perdita è stata individuata in un grosso tubo dell'Iplom e le operazioni di riparazione sono scattate immediatamente, mentre la zona è stata subito isolata, mentre sono state posizionate all'interno del corso d'acqua alcune bande assorbenti, il cui scopo è quello di evitare che lo sversamento scenda a valle, finendo per interessare un'area molto più vasta.