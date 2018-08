Certosa, ruba in un supermercato e fugge in bicicletta

Val Polcevera - Nel pomeriggio di ieri, un agente in servizio a Certosa, in via Jori, è stato avvertito dal personale di un esercizio commerciale della zona che un uomo aveva appena sottratto dal negozio due paia di scarpe, allontanandosi su una bicicletta.



L’agente ha passato l’informazione via radio e il ciclista è stato fermato poco distante da un altro agente della Polizia Locale.



Il fermato, un italiano trentasettenne, ha ammesso immediatamente le proprie responsabilità, consegnando la merce sottratta, e, vista la lieve entità del danno economico, è stato denunciato a piede libero, per furto.